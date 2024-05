Torino e il Piemonte celebrano il loro "firmamento": premiate 83 persone con la Stella al merito del lavoro

Un nuovo "firmamento" di 83 Stelle: sono quelle che sono state celebrate nella giornata di oggi presso il Conservatorio di Torino, in occasione della consegna delle onorificenze conferite con decreto del Presidente della Repubblica ai nuovi Maestri del lavoro del Piemonte, per particolari meriti morali, professionali, culturali, di perizia e laboriosità.







La "Stella al merito del lavoro" è un riconoscimento prestigioso in Italia che viene conferito ai lavoratori dipendenti che si sono distinti per le proprie qualità. Si tratta di persone che hanno prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di 25 anni presso la stessa azienda o di trent'anni presso aziende diverse.



Torino ne può vantare 33, mentre sono 7 i nuovi maestri del lavoro premiati ad Alessandria e provincia, 4 nell'Astigiano, 13 nel Biellese, 9 nel Cuneese, 10 nel Novarese, 5 nel Vercellese e 2 nel Verbano Cusio Ossola. Su 83 premiati 40 sono donne e 43 uomini.