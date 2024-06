Incendio nella galleria della Perosa, traffico bloccato sulla Torino-Bardonecchia

Momenti di paura verso l'ora di pranzo di oggi, mercoledì 19 giugno, per un incendio divampato nella galleria della Perosa, lungo l'autostrada Torino-Bardonecchia.

Vigili del fuoco e Polizia stradale sul posto

Ad andare a fuoco è stato un furgone che ha riportato gravi danni mentre non ci sono stati problemi per le persone. Gli agenti della polizia stradale di Susa e gli ausiliari della Sitaf sono stati costretti a chiudere il tratto autostradale tra Rivoli e Avigliana, mentre i Vigili del fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza del tratto interessato dall'incendio.

Code e rallentamenti anche in tangenziale

Inevitabili le code e i disagi alla circolazione, che si sono estesi fino alla tangenziale di Torino.