Traffico bloccato sulla Tangenziale Sud di Torino per un incidente all'altezza di Stupinigi. Intorno alle 8.30 di questa mattina tre veicoli, che procedevano in direzione Savona, sono rimasti coinvolti in un sinistro: nell'impatto gli occupanti dei mezzi hanno riportato fortunatamente solo ferite lievi e sono state trasportate in codice verde al Cto di Torino.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code per chi deve raggiungere la zona sud di Torino.