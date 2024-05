La carne di Fassone di razza Piemontese Compral ideale per la dieta dello sportivo

L’edizione 107 del Giro d’Italia prenderà il via dalle strade del Piemonte il 4 Maggio e arriverà nella provincia Granda lunedì 6 Maggio con partenza da Novara e arrivo a Fossano per la terza tappa di 166 km adatta per velocisti.

Una tappa che attraverserà le campagne piemontesi territorio tipico dell’allevamento della Piemontese razza bovina autoctona che, con una consistenza che supera i 300.000 capi, è la razza bovina tipica meglio rappresentata sul territorio italiano. Il Fassone di razza Piemontese è tipicamente presente in aziende agricole a conduzione familiare molte delle quali praticano l’alpeggio valorizzando al meglio le risorse foraggere tipiche del territorio di origine, dai pascoli di alta quota alle colture cerealicole della pianura.

Un’eccellenza dell’enogastronomia italiana che Compral Cooperativa Allevatori Cuneo avrà il piacere di far degustare all’interno dell’area Hospitality nella città di Fossano arrivo della tappa.

“Un momento molto importante per Compral – dichiara il Presidente Roberto Chialva – che ci permetterà di far conoscere le innumerevoli qualità proprie della carne di Fassone di razza Piemontese. Gli ospiti, tra i quali molti giornalisti ed organizzatori dell’evento, potranno degustare la carne dei nostri allevatori proposta in sfiziosi piatti preparati con passione dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero Giolitti&Paire. Sarà questa un’occasione molto importante per far comprendere, e successivamente trasmettere, quanto importante sia l’impegno e la professionalità che quotidianamente gli allevatori della Compral mettono in campo per garantire la qualità di questa carne, nel più ampio rispetto del benessere animale e della sostenibilità ambientale. Tutti aspetti che fanno della nostra carne una garanzia per il consumatore che ci sceglie quotidianamente nei migliori punti vendita italiani.”

“La carne di Fassone di razza Piemontese Compral – sottolinea il direttore Marcello Pellegrino – è ideale per l’alimentazione dello sportivo, e quale migliore occasione se non il Giro d’Italia per promuoverla. Infatti l’atleta deve assumere una quantità di energia proporzionale a quella che consuma per la propria attività. Per sostenere uno sforzo fisico intenso e prolungato l’organismo deve introdurre una quantità di calorie superiore, ma queste non devono derivare solamente dagli alimenti che ne contengono di più e a disponibilità immediata, come i carboidrati o i grassi, ma anche da una quota di proteine, oltre ai minerali. Le proteine hanno un duplice ruolo: da un lato apportano gli elementi fondamentali per la rigenerazione della massa muscolare che, sotto sforzo, si consuma; dall’altro si traducono anch’esse in energia, sostituendosi parzialmente agli zuccheri e ai lipidi. Lo sportivo è bene che assuma giornalmente 1,5 grammi di proteine per ogni kg di peso corporeo, quindi quale alimento migliore se non la carne di Fassone di razza Piemontese garantita dagli allevatori della Compral che è magra, naturalmente ricca di proteine nobili e di ferro facilmente biodisponibili”.