Scrittura creativa, artemusica e danzanatura: ecco le masterclass di Gran Paradiso dal Vivo

Il festival Gran Paradiso dal vivo (dal 6 al 21 luglio 2024 nel Parco Nazionale del Gran Paradiso) organizza Gran Paradiso Masterclass, tre corsi di specializzazione rivolti ad allievi e professionisti delle discipline dello spettacolo, incentrati sul rapporto tra arte e natura.

I corsi infatti sono caratterizzati da una forte immersione nell’ambiente del Parco in cui domina la Natura, qui intesa come fonte di ispirazione artistica e come contesto e origine del processo creativo. I partecipanti effettueranno momenti di training direttamente nell’ambiente alpino al fine di sperimentare en plein air il processo di ispirazione e la loro pratica artistica.

Le masterclass saranno caratterizzate da un approccio interdisciplinare e sono dedicate rispettivamente alla scrittura creativa in natura (Caro bosco, con Mariella Martucci, dal 2 al 6 luglio 2024), canto corale (Lo spirito corale della natura, con Debora Bria, Carlo Beltramo, Matteo Valbusa, dal 28 al 31 agosto) e danza contemporanea (Danza natura a cura della Fondazione Egri per la danza, dal 3 al 8 settembre). Il programma di attività si trova all’indirizzo www.cdviaggio.it/masterclass/ o può essere richiesto alla mail info@cdviaggio.it.

Grazie alla disponibilità dell’Ente Parco tutte le masterclass si svolgeranno nel Salone del Grand Hotel di Ceresole Reale (TO), spazio che conserva l’architettura tipica di fine ottocento quando fu frequentato dalla regina Margherita, il Duca degli Abruzzi, il Re Umberto I e Giosuè Carducci. Sono disponibili strutture convenzionate con il Marchio di Qualità Gran Paradiso per allievi e docenti delle masterclass.

Inoltre ai corsi sarà sempre abbinata una escursione nel Parco condotta da una Guida del Parco, per sensibilizzare alle tematiche ambientali in sintonia con gli obiettivi di tutela, protezione e ricerca scientifica del Parco, per la valorizzazione del suo patrimonio naturalistico.

Alla fine di ogni masterclass infine, saranno presentati spettacoli e concerti frutto delle attività, all’interno del Festival Gran Paradiso dal Vivo e inserite nel programma di proposte culturali del territorio.

Gran Paradiso Masterclass è organizzato da Compagni di viaggio APS, con il supporto di: Comune di Ceresole Reale, Parco Nazionale Gran Paradiso e la collaborazione di ITUR natura cultura turismo. Il progetto ha vinto il Premio 2024 istituito dal Parco nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile.

DETTAGLIO DELLE MASTERCLASS

CARO BOSCO

MASTERCLASS DI SCRITTURA CREATIVA IN NATURA

con Mariella Martucci

Da martedì 2 a sabato 6 luglio dalle 10 alle 12,30 – dalle 15 alle 18,30

Domenica 7 luglio pomeriggio lettura pubblica in natura a cura di Compagni di Viaggio di alcuni fra i testi scritti durante la masterclass – inserita nel programma del 7° Festival Gran Paradiso Dal Vivo

Un corso di scrittura creativa per chi ama la natura e desidera imparare a dare una forma narrativa a questo amore. Sono tante le scrittrici e gli scrittori, le poete e i poeti, che hanno catturato nelle loro storie il rapporto unico che gli esseri umani possono stabilire con la natura. L'obiettivo di questo corso è proprio quello di aiutare le e i partecipanti a entrare in contatto con la natura circostante, usare i sensi per alimentare il proprio immaginario poetico e narrativo, e infine trasformare in narrazione le esperienze e le sensazioni vissute a cielo aperto.

Mariella Martucci è una scrittrice, ghost writer e traduttrice. È cofondatrice e insegnante della Scuola di lettura Josephine March e collabora con la Scuola Holden come insegnante e writing coach. Ha firmato romanzi e serie tradotte in tutto il mondo, tra queste, La Banda delle Polpette (Mondadori), Jo Corallina (Mondadori) e Berry Bees (Fabbri), da cui è stata tratta una serie animata coprodotta da Rai Ragazzi, Atlantyca Entertainment, SLR Productions, Telegael e Cosmos-Maya, e vincitrice nel 2020 dei Diversity Media Awards come Miglior serie kids. Tra le sue ultime uscite, Storia delle donne (Salani), Io dico no agli stereotipi (Mondadori), Libri di primo soccorso per l’anima (HaperCollins).

Necessario per gli allievi: Portatile, penna e taccuino, abbigliamento comodo e da trekking, torcia (per escursione in notturna).

Numero minimo partecipanti: 10 (fino a un numero massimo di 15)

Quota di partecipazione: 350 Euro per iscrizioni entro il 10 maggio, 400 Euro entro il 17 giugno

Requisiti partecipanti: maggiore età

Per informazioni e iscrizioni: tel. 346 2422756, costanza.frola@cdviaggio.it

LO SPIRITO CORALE DELLA NATURA

MASTERCLASS DI CANTO CORALE

Artemusica

con Debora Bria, Carlo Beltramo, Matteo Valbusa

Da mercoledì 28 a sabato 31 agosto dalle 10 alle 12,30 – dalle 15 alle 18,30

Sabato 31 agosto ore 17 concerto

Esplorazione vocale e artistica immersiva nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, con esperienze dirette in natura come riarmonizzazione della persona e fonte di ispirazione artistica immersiva nella natura del Parco.

Una Masterclass Corale di alto livello artistico rivolta a cantori con esperienza corale e competenze musicali dove verranno esplorati capolavori di profonda spiritualità, rivelando l’anima mistica dell’uomo in armonia con la Natura, immergendoci nel sublime repertorio di G.P. da Palestrina e A. Pärt, con cui scoprire e approfondire l’armonia del Cantare in Coro mediante un repertorio che richiama gli aspetti più significativi dell’ambiente naturale.

Un repertorio accattivante tra antico e contemporaneo, che accompagnerà i coristi partecipanti nel mondo della percezione sonora ed emotiva, coinvolgendo l’ascoltatore nell’affascinante scenario del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Debora Bria formata al Conservatorio di Torino e Firenze, diplomata in Pianoforte con G. Sacchetti. Ha studiato armonia e contrappunto con A. Ruo Rui, Musica antica con E. Fadini, Didattica sperimentale con D. Bartolini, Musica pianistica del ‘900 con G. Cascioli. È direttore e fondatore del Coro Artemusica con il quale ha realizzato diversi CD e vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali, in cui tra l’altro ha vinto numerose volte il premio come miglior direttore. Svolge concerti e collaborazioni artistiche in Italia e all’estero.

Carlo Beltramo formato al Conservatorio di Torino e Firenze, diplomato in Pianoforte con G. Sacchetti. Ha studiato composizione con A. Ruo Rui, Musica antica con E. Fadini, Didattica sperimentale con D. Bartolini, Musica pianistica del ‘900 con G. Cascioli, direttore di coro voci bianche con M. Mora e alla Scuola Superiore per Direttori di Coro di Arezzo. È pianista e fondatore del Coro Artemusica, Direttore del Coro Laboratorio di voci bianche e Docente di pianoforte ed educazione corale. Con Artemusica ha realizzato diversi CD e vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali. Svolge attività concertistica, Duo pianistico con Debora Bria, conferenze, stage e atelier musicali sul Pianoforte e sulla formazione e direzione di Coro.

Matteo Valbusa è diplomato in Direzione di Coro con P. Scattolin e L.Donati, in Direzione d’Orchestra con G. Andretta, in canto rinascimentale e barocco con V. Di Donato. Specializzato nella direzione di coro e di orchestra, è stato premiato in molti concorsi corali nazionali e internazionali, ricevendo per 5 volte il premio per il miglior direttore. Si è perfezionato presso la Sibelius Academy di Helsinki, l’Accademia Chigiana di Siena e l’Accademia Europea per direttori di coro di Fano. Dirige blasonati cori quali Insieme Corale Ecclesia Nova, il Coro Maschile La Stele e il Coro Marc’Antonio Ingegneri, insegna direzione e collabora con le più importanti istituzioni corali europee, confrontandosi versatilmente con ogni genere musicale.

REPERTORIO (preparato individualmente e pronto alla concertazione)

Coro Misto: A. Pärt, Magnificat e Morning Star | G.P. da Palestrina, Descendi in hortum nucum e Quae esta ista

Coro Femminile: A. Pärt, Zwei Beter | G.P. da Palestrina, Ave Regina Caelorum

Coro Maschile: A. Pärt, O Adonai | G.P. da Palestrina, Adoramus te Christe

Quota di partecipazione: 150 Euro entro il 27 maggio, 230 Euro entro il 15 luglio

Numero minimo di partecipanti: 20

Coristi così suddivisi: 5 soprani, 5 contralti, 4 tenori, 3 baritoni, 3 bassi.

L’iscrizione è aperta per: Coro Misto, Coro Femminile, Coro Maschile.

Requisiti dei partecipanti: repertorio obbligatorio

Per informazioni e iscrizioni: tel. 349 0849467, d.bria@artemusica.it



DANZA NATURA

MASTERCLASS DI DANZA CONTEMPORANEA

Fondazione Egri per la danza

Da martedì 3 a domenica 8 settembre dalle 10 alle 12,30 – dalle 15 alle 18,30

Con Raphael Bianco, Direttore artistico e Coreografo residente della Compagnia EBD EgriBiancoDanza; Elena Rolla, Coreologa e assistente alla direzione Compagnia EBD; Cristian Magurano, danzatore professionista stabile della Compagnia EBD e tutor del corso AFED Alta Formazione Egri Danza; Elisa Bertoli già danzatrice della Compagnia EBD ora preparatrice atletica della Fondazione Egri per la Danza; Oxana Romaniuk e Gianna Bassan danzatrici professioniste stabili della Compagnia EgriBiancoDanza; Vincenzo Criniti danzatore professionista stabile della Compagnia EBD e Responsabile Comunicazione.

Ogni focus sarà documentato da un video racconto da condividere su piattaforme social.

Primo focus 3 e 4 settembre 2024 - COREOFONIE- #LESACRE I danzatori reagiscono a una destrutturazione musicale elettronica de Le sacre du printemps realizzata dai compositori METS - Conservatorio di Cuneo, associando tali frammenti stravinskijani a diverse gestualità coreografiche, frutto anch’esse di un analogo processo di decomposizione di una coreografia pre-esistente per Le Sacre, opera di Raphael Bianco. Questa frammentazione del vocabolario coreografico esistente, rielaborato nell’economia dei materiali porta all’ essenza della drammaturgia della coreografia di riferimento, stravolgendo l’ordine del libretto e proponendo una nuova figura dell’Eletta. https://www.egribiancodanza.com/coreofonie

Secondo focus 5 e 6 settembre 2024 - SCRITTO SUL MIO CORPO “Scritto sul mio corpo è una preghiera corale profana, che nella sua laicità racchiude gli slanci appassionati, gli sbilanciamenti emotivi, i caratteri umani e spirituali, la precarietà e le speranze del tempo presente. Una danza sulle esperienze interiori e sulla fragilità della nostra condizione all’ombra di una devastante apocalisse collettivo: ferite impresse ed indelebili sul corpo e nella mente di ogni individuo con lo sguardo perso verso orizzonti misteriosi ma nel cui cuore palpita, però, un inesauribile desiderio di vita”. (Raphael Bianco) https://www.egribiancodanza.com/scrittosulmiocorpo

Terzo focus 7 e 8 settembre 2024 – EARTHEART Il pianeta è immenso, immenso il cielo, nel brulicare delle nostre azioni ancora troppo primitive, attendiamo qualche rivelazione, un messaggio di qui o d’altrove. Osserviamo la potenza dell’acqua che tutto avvolge tracimando anime, il respiro del vento che spesso tradisce la rotta delle nostre speranze, il fuoco che scalda e scioglie i corpi, la roccia che si spacca, l’aspro e ambiguo incanto del ghiaccio silente: potente è la sfida delle alture e degli abissi. Siamo qui nel perenne ascolto dei palpiti della nostra straordinaria e feroce dimora. Ignari del futuro, esploriamo le profondità terrestri e le remote luci dell’universo: sopraffatti dal tempo, dalla gigantesca bellezza e dall’ impenetrabile mistero del cielo, del mare, del cuore della terra che pulsa, vibra, trema e sovrasta, sublime, ogni nostra vita. (Raphael Bianco) https://www.egribiancodanza.com/eartheart

Requisiti: buona base di studio di danza contemporanea, età dai 14 anni in su

Numero minimo di partecipanti: 40 persone (per i 3 moduli)

Quota di partecipazione: 400 Euro intera settimana (6 giorni), 150 Euro a singoli focus (2 giorni)

Per informazioni e iscrizioni: melissaboltri@egridanza.com

FESTIVAL GRAN PARADISO DAL VIVO

www.cdviaggio.it/granparadiso-dal-vivo