L’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo si aggiudica il premio Internazionale alla didattica

Nomi prestigiosi come il Maestro Luigi Giachino (direttore artistico del concorso) insieme con il Presidente della Commissione Daniel Rivera titolare della cattedra di pianoforte principale per i bienni specialistici presso l’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale “Pietro Mascagni” di Livorno, e ancora Claudio Gilio, violinista Presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona, Francesco Monopoli, pianista docente presso il Conservatorio di Bari, Giuseppe Nova, flautista docente al Conservatorio di Roberto Tagliamacco, compositore e direttore del Conservatorio di Genova, hanno valutato una cinquantina di musicisti fra i quali si contavano i 7 giovanissimi provenienti dalla scuola rivarolese tutti giunti al podio, in alcuni casi anche in due categorie diverse per un totale complessivo di 8 premi.

Per la sezione solisti nella categoria B riservata a pianisti fino ai 12 anni, infatti, secondo premio per la Fornese Lara Di Muro mentre, per la stessa sezione ma nella categoria C riservata ai pianisti fino ai 15 anni, terzo premio per Chiara D’ambrosio di Barbania. Per quanto riguarda invece la sezione speciale riservata alle scuole ad indirizzo musicale, si sono aggiudicate un secondo premio le pianiste Anna Ponzetto di Favria e Matilde Gallo di Rivarolo Canvese mentre per Lorenzo Dellacà di Forno e Matilde Ferrero di Rivarolo è stato riservato un terzo premio sia in qualità di solisti sia in duo a 4 mani. Per concludere, ancora un terzo premio nella stessa sezione riservata alle scuole di musica, categoria formazioni, per il duo violino e pianoforte formato da Erica Calcio-Gaudino di Ozegna e da Chiara D’Ambrosio.