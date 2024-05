Al Cinema Massimo, la proiezione del documentario Across con la regista Irene Dorigotti

Presentato in anteprima mondiale all'ultima edizione delle Giornate degli Autori nella sezione Notti Veneziane, nell’ambito della 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e in uscita nelle sale italiane il 30 aprile, “Across” di Irene Dorigotti sarà proiettato al Cinema Massimo di Torino il 7 maggio alle ore 20.30, in una proiezione speciale alla presenza della regista e del montatore Enrico Giovannone.

Il documentario è stato realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund.

La troupe è quasi totalmente torinese e comprende il montatore Enrico Giovannone, l’animatore Simone Rosset, l’autore delle musiche Enrico Ascoli, Giovanni Corona che ha curato la post produzione del suono e Rebecca Samek Lodovici che ha costruito uno degli oggetti di scena più importanti: la croce. Una parte del lavoro di ricerca sugli archivi è stata realizzata da Superottimisti, archivio regionale dei film di famiglia con sede a Torino, che ha contribuito in modo significativo alla scelta delle immagini usate nel film. Il film è stato anche sviluppato all’interno di Torino Film Lab Up & Coming Italia, iniziativa del TorinoFilmLab dedicata a produttori italiani emergenti che desiderano muovere i primi passi nella coproduzione cinematografica internazionale.



La trama

Irene, cresciuta nelle Alpi italiane con una famiglia legata al viaggio e alla cultura scout, approfittando dell’esposizione della Sindone a Torino, parte alla ricerca di un percorso religioso. Inizia un viaggio fatto di incontri giocosi e piccole rivelazioni, un vero e proprio road movie spirituale. Eppure, la ricerca di Irene è inquieta, le sue domande non sembrano trovare risposta, fino a quando la realtà diviene un universo poetico. Il sincretismo e il vociare del Messico, il caos del Vietnam e i Templi di Angkor Wat in Cambogia. Irene si allontana dalla religione per entrare nel sacro.

“Across” è la ricerca di una spiritualità e di una vita sostenibile fatta di cammini e percorsi dove l’individuo si misura con i propri limiti e la riflessione si trasforma in nuova ricerca spirituale, nell’immaginario, nei ricordi, nei sogni. Come in un romanzo di formazione, Irene Dorigotti rende partecipi di una crisi di natura esistenziale a fronte del ritrovamento di un tesoro antico di sonorità e fotogrammi provenienti dai viaggi realizzati nei meandri più reconditi del mondo dal proprio nonno, fondatore della prima agenzia di viaggio italiana. Riconnettendosi alle memorie di famiglia, che in qualche modo sono le memorie delle culture del mondo, Dorigotti - trentina ma torinese d’adozione – attraversa una profonda crisi spirituale in un viaggio che parte proprio da Torino, nei giorni dell’ostensione della Sindone, che la porta a mettere in discussione la propria fede, pure se granitica.