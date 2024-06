L'allarme di Lo Russo: "A Torino spaccio di crack vera epidemia, soprattutto tra i giovani"

Giovedì i residenti di San Salvario hanno occupato simbolicamente questo pezzetto verde per manifestare solidarietà a Roberto Arnaudo, direttore dell’Agenzia per lo sviluppo, aggredito da un gruppo di pusher che aveva appena "disturbato" mentre erano al "lavoro".

A San Salvario, come in altre zone di Torino, lo spaccio ed il consumo di crack sono aumentati in maniera vertiginosa. Anche uno studio dell'Università conferma che è tra le sostanze stupefacenti più usate. Da qui l'azione sinergica che la Città vuole provare a mettere in campo, insieme alla nuova giunta regionale, contro le dipendenze.