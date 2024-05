Gli Articolo 31 in concerto al Mondojuve Shopping Village

In occasione dell’uscita del nuovo album prevista per il 10 maggio, J-Ax e DJ Jad si esibiranno suonando i grandi successi degli anni ’90 e firmeranno i CD ai fans. L’ingresso al palco è riservato a tutti coloro che hanno acquistato il nuovo CD e i primi 300 che lo acquisteranno avranno il pass prioritario che permetterà loro di entrare nelle prime file per il firmacopie.