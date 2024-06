Il paddle colpisce duro per combattere il cancro: gli ex campioni del calcio a favore della ricerca di Candiolo

Quarta edizione per il paddle che fa del bene. Non solo a chi lo pratica, ma anche a coloro che potranno ricevere i fondi raccolti da " Football moments padel tour ".

Appuntamento a Grugliasco , presso il Palavillage , il prossimo 28 giugno. Si sfideranno gli ex campioni del pallone. Chi vorrà assistere alle sfide, potrà entrare con 5 euro di offerta minima. Attesi tra gli altri Claudio Marchisio, Luca Toni, Antonio Cabrini, Daniele Rugani . Ma anche Alessandro Matri, Nelson Dida, Borja Valero e molti altri ancora.

Una moda, una passione che si sta diffondendo sempre di più tra chi per anni ha calcato i campo di serie A. " Il campo di calcio è troppo lungo ormai - scherza Simone Pepe - e quindi giochiamo a paddle. Si corre meno, ma ci divertiamo molto. Il più forte? Locatelli, senza dubbio. E poi aiutare la ricerca è la cosa migliore ".

"La raccolta fondi servirà per un monitor multi parametrico che sarà utilizzato dai chirurghi durante le operazioni, per avere un aggiornamento continuo sulla condizione dei pazienti più critici", dice Andrea Bettarelli, responsabile fundraising e comunicazione Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro.