I bdrmm in concerto allo sPAZIO211

I bdrmm in concerto il 4 luglio alle ore 19 allo sPAZIO211.

Una band di quattro elementi con sede a Hull e Leeds. Dal punto di vista musicale, le loro influenze si rifanno a Cure, Deerhunter e DIIV. La band indica i RIDE e i Radiohead tra i principali punti di riferimento. Ci sono anche echi di krautrock e post-punk, dai The Chameleons ai Protomartyr, oltre al proto-shoegaze di “The Comforts Of Madness” dei Pale Saints.

Dopo la sua formazione nel 2016 la band ha suonato incessantemente supportando artisti del calibro di Fat White Family, Her’s e V**gra Boys. Alla fine del 2019 registrano il loro album di debutto di 10 tracce “Bedroom”, che viene acclamato dalla critica. Pubblicato nel luglio del 2020, il disco è un debutto estremamente riuscito e un vero passo avanti rispetto ai primi singoli, sia dal punto di vista sonoro che dei testi. Parole come “It’s not that I didn’ttry and keep my shit together / This whole ordeal just took over” (dal brano “Gush”) sembrano adattarsi perfettamente ai tempi e parlare a un pubblico stanco della pandemia.

Di conseguenza, “Bedroom” è diventato uno dei successi underground del lockdown, secondo The Guardian, con recensioni entusiastiche ovunque, dai blog ai giornali. Dopo aver fatto il pieno di ascolti, aver venduto una stampa dopo l’altra ed essere entrato nelle classifiche ufficiali del Regno Unito in tre diverse occasioni, è finito nella Top 10 degli album del 2020 di Rough Trade.

I BDRMM arrivano a sPAZIO211 con i brani del nuovo album “I Don’t Know” in uscita il 30 giugno.

In apertura gli Atlante: tra le band più amate del panorama emergente torinese e non solo. Fondono alt-rock ed elettronica in un introspettivo vortice di suoni.



Per info: www.spazio211.com