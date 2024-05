Scintille: l’Incubatore del Politecnico ospita Chiara Montanari, prima italiana a guidare una spedizione in Antartide

Continuano gli appuntamenti di “Scintille”, la serie di incontri con menti brillanti e personalità di spicco provenienti dai settori più disparati, organizzata da I3P, l’Incubatore del Politecnico di Torino, nell’ambito dei festeggiamenti dei suoi 25 anni di attività.

Martedì 14 maggio, a partire dalle ore 18 presso la sede di I3P, a raccontare le sfide e le strategie adottate per superarle e ad ispirare le generazioni future sarà Chiara Montanari, la prima italiana ad aver guidato una spedizione in Antartide e ingegnere con esperienza pluridecennale nella gestione di missioni polari presso basi di ricerca internazionali.

Oltre a essere rinomata per la sua straordinaria capacità di affrontare sfide estreme con determinazione e coraggio, le sue esperienze e la guida in cinque spedizioni in Antartide l'hanno resa un'icona dell'avventura e dell'ingegneria. Come pioniera nel campo dell'esplorazione polare, Chiara Montanari ha gestito alcune delle basi di ricerca più estreme del pianeta, come la base Concordia, situata a 4.000 metri di altitudine sulla calotta polare e caratterizzata da temperature estreme tra meno 50 e meno 80 gradi centigradi.

Montanari ha contribuito significativamente alla ricerca, collaborando anche con il Cherenkov Telescope Array nell'esplorazione delle alte energie dell'universo, e attualmente condivide la sua esperienza attraverso percorsi formativi per le aziende interessate a sviluppare l'Antarctic Mindset, mentalità fondamentale per prosperare nell'incertezza. Inoltre, è impegnata nella promozione dell'empowerment nell'imprenditoria giovanile e della sensibilizzazione verso la ricerca e la sostenibilità ambientale.

A presentare l’evento saranno Paola Mogliotti, Direttore di I3P, e Adriano Marconetto, Entrepreneur In Residence dell’incubatore. La partecipazione all’incontro è gratuita, previa registrazione online fino all'esaurimento dei posti disponibili.