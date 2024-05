Il Consigliere Regionale uscente Gianluca Gavazza chiede la riconferma alle prossime elezioni

“Cari Elettori e care Elettrici, cinque anni fa sono stato eletto consigliere regionale del Piemonte e poi designato Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Ho affrontato il lavoro assegnatomi all’insegna della collaborazione e della curiosità ad imparare, per svolgere al meglio il servizio che i cittadini mi hanno affidato.

In tutta la mia vita ho sempre lavorato e mi sono impegnato al massimo delle mie capacità per ottenere risultati.

Nella mia attività politica ho sempre cercato di trasportare questa cultura del lavoro e questa voglia di fare con opere e azioni che potessero migliorare il nostro Piemonte e il quotidiano dei piemontesi.

La mia candidatura serve dunque a continuare i progetti e il lavoro svolti in questi 5 anni, sempre accanto ai cittadini, ai Sindaci, alle Istituzioni e alle Associazioni per promuovere il nostro territorio.

Tra questi ci sono l’Ospedale di Ivrea per l’area dell’Alto e Basso Canavese, l’Ospedale di Comunità di Crescentino, per gli interventi sanitari a bassa intensità clinica, l’apertura di molti Distretti del Commercio, per rilanciare il turismo di vicinato, il Ponte Sant’Anna tra Verolengo e Crescentino, la riapertura del turismo sulla Ferrovia Chivasso-Asti grazie ai treni turistici e alle manutenzioni sui binari e le stazioni, la Casa di Comunità di Cavagnolo per l’assistenza sanitaria di prossimità e molti altri.

I risultati si ottengono solo lavorando, e per continuare a lavorare ho bisogno del vostro aiuto: l’8 e il 9 giugno, andate numerosi ai seggi e sulla scheda verde crociate il simbolo Lega e scrivete Gavazza.

Insieme si vince.

Ansalcher per me non è solo uno slogan, è un motto per affrontare la vita con la positività necessaria per le sfide che ci si parano davanti!”