Quattro Giornate di Sport e Inclusione dal 16 al 19 maggio in Piazza d'Armi e Piazza Castello

Dal 16 al 19 maggio 2024 si terranno a Torino quattro giornate gratuite, interamente dedicate a uno stile di vita sano e all’attività all’aria aperta, collegando il centro e le zone più esterne della città, tra piazza d’Armi e piazza San Carlo.

L’evento è l’esito finale 2024 del progetto SBAM, promosso da OPES Aps, realizzato in partnership con la CPD e Vol.To e patrocinato dalla Città di Torino, dal CUS, dal CIP e dal CONI Nazionali e Regionali.

La manifestazione si articolerà in due parti: “Evento SBAM” dal 16 al 17 maggio in Piazza D’Armi a Torino, riservato alle scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare studenti e docenti sui benefici legati alla pratica dello sport e dal 18 al 19 maggio in Piazza San Carlo a Torino, rivolte a tutta la cittadinanza per promuovere l’adozione di stili di vita attivi e salutari.

Inoltre a rafforzare ulteriormente l’alto valore della manifestazione e nello specifico l’importanza del movimento e dello sport quest’anno è stato stretta la collaborazione con Base Running che vedrà dalla Piazza la partenza della diciannovesima edizione della “Tutta Dritta”.

EVENTO SBAM SCUOLE

L’evento è rivolto in particolar modo alle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte con l’intento di promuovere il diritto al movimento non solo all’interno del sistema scolastico, ma anche durante il tempo libero, per favorire pari opportunità ricreative, educative e sociali.

Per questo il focus sarà lo Sport: saranno allestiti 45 campi per la prova di giochi sportivi integrati all’aria aperta ed è stata prevista la possibilità̀ di coinvolgimento degli studenti anche nella pratica degli sport d’acqua presso la Piscina Monumentale.

Arricchiranno il programma laboratori di sana alimentazione, coaching e corretta postura e grazie alla presenza della CPD verrà allestito un’area di inclusione con percorsi esperienziali e laboratori di pittura con la bocca gestiti da Francesco Canale.

Le classi sono invitate ad iscriversi ogni ora ad un campo prova diverso nei quali saranno accompagnati da tutor che supporteranno le insegnanti nel percorso sportivo scelto.

Verrà offerta la merenda a tutti i partecipanti ed un kit di benvenuto!

Aspettiamo alunni ed insegnanti per cimentarsi in sport mai provati prima e per scoprire nuove emozioni e talenti nascosti!

L’evento sarà coordinato da OPES Piemonte e vedrà la partecipazione di Federazioni, associazioni ed Enti Sportivi del territorio, tutti coesi per un unico obiettivo: promuovere il benessere tramite la pratica dello sport per tutti!

"Lo scorso anno l’obiettivo di SBAM – dichiara Juri Morico, presidente OPES Italia -è stato quello di riportare in piazza bambini e famiglie dopo le lunghe limitazioni imposte dalla pandemia e dai suoi strascichi,ricordando quanto il movimento e il benessere della persona siano fondamentali per avere uno stile di vita sano. Ci siamo riusciti, i numeri lo confermano. Vedere Piazza Castello gremita hapremiato il nostro impegno e ci ha confermato che la direzione intrapresa è quella giusta. Quest’anno il nostro scopo è dare seguito a quanto espresso dalle modifiche apportate all’articolo 33 della nostra Costituzione. Dobbiamo camminare e lavorare insieme per contribuire alla produzione di una cultura dello sport nella società; passare dalle parole ai fatti. Mettiamo in campo tutte le nostre risorse per generare valore, per rendere inclusive e accessibili le attività legate allo sport e creare importanti momenti di aggregazione".

Per partecipare all’Evento SBAM in Piazza D’Armi le scuole dovranno compilare il form al link: https://sbam.life/evento-sbam-2024/ da compilare entro il 15 maggio 2024.

Per ulteriori dettagli sul progetto SBAM è possibile consultare il sito: www.sbam.life

GIORNATE DELLO STILE DI VITA SANO

Le attività sono ispirate dai 4 pilastri del progetto SBAM - Sport, Benessere, Alimentazione e Movimento e nello specifico vedranno:

- area Sport con campi prova sportivi inclusivi e tornei

- area Benessere in cui sono previste visite di prevenzione, trattamenti (Shiatsu, Tuina, Riflessologia Plantare, osteopatia etc.), olistica (Yoga, Meditazione, Bagni di Gong, Tai Chi, Campane Tibetane), estetica (manicure e pedicure, massaggio viso e piedi, applicazione di maschera per il viso)

- area Alimentazione con show cooking e laboratori

- area Movimento con circuiti, challenge e misurazioni

Arricchirà̀ le due giornate l’evento organizzato da Base Running arrivato quest’anno alla diciannovesima edizione, la Tutta Dritta che vedrà nella giornata di sabato il ritiro dei pacchi gara e la domenica mattina la partenza dei corridori.