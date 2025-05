Pugno duro contro gli atti vandalici, Gtt sigilla i bagni del Caio Mario

Da questa mattina, infatti, gli operai stanno sigillando con cura le porte dei bagni del parcheggio non custodito. Sanitari già oggetto negli scorsi mesi di raid vandalici e intrusioni non autorizzate. Tuttavia per qualche giorno ancora, essendo in corso i concerti all’Inalpi Arena, l’accesso resterà comunque consentito. La situazione dovrebbe poi cambiare già a partire dalla prossima settimana.