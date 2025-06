"Anch’io sono la Protezione civile": a Nichelino al via il centro estivo

A Nichelino sta per partire la seconda edizione del progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”, un vero e proprio campus estivo, occasione per i giovani del territorio per divertirsi ma nel contempo mettersi in gioco, capendo come funziona il sistema di soccorso che si mette in moto quando ci sono delle emergenze.

Appuntamento 16-21 giugno

L’iniziativa, completamente gratuita, è in programma dal 16 al 21 giugno, con impegno orario dalle 9 alle 18: la partecipazione è riservata a ragazzi e ragazze tra i 10 e i 13 anni. Per iscriversi c'è tempo fino al 3 giugno, occorre fare in fretta.

"Questa seconda edizione del Centro Estivo è una cosa che ho fortemente voluto, dopo il grande successo della prima edizione", ha spiegato l'assessore Fiodor Verzola. "Un vero e proprio campus di protezione civile, dove i partecipanti impareranno come si usano i mezzi e le attrezzature, come si agisce concretamente a tutela del territorio e della collettività".

Verzola: "Occasione educativa"

"Un’occasione educativa, formativa e sociale che dimostra ancora una volta come Nichelino risponda coi fatti alle esigenze delle giovani generazioni", ha concluso Verzola.