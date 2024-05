Le migliori quattro criptovalute RWA da tenere d'occhio nel mese di maggio

I Real World Asset (RWA) sono segmento promettente nel mercato delle criptovalute, in quanto colmano il divario tra finanza tradizionale e il mondo degli asset digitali.

Questa tipologia di criptovaluta mira a tokenizzare asset del mondo reale, come immobili, materie prime e strumenti finanziari, consentendo opportunità di investimento più efficienti ed accessibili.

Qui di seguito analizziamo le caratteristiche di Chainlink, Synthetix, Centrifuge e 5th Scape, quattro criptovalute RWA da tenere d'occhio a maggio.

Chainlink (LINK)

Chainlink, la rete oracle che consente agli smart contract di accedere in modo sicuro ai feed di dati off-chain, ha conquistato il primo posto tra le criptovalute RWA in termini di attività di sviluppo.

Secondo i dati della piattaforma Santiment, Chainlink ha un'attività giornaliera su GitHub 2,49 volte superiore rispetto al progetto più attivo nel settore RWA, Synthetix.

Questo alto livello di attività di sviluppo suggerisce che il team di Chainlink sta lavorando all'espansione delle capacità della piattaforma e all'integrazione con più asset del mondo reale.

Attualmente scambiato a circa 14 dollari, LINK ha registrato un crollo del 3% nelle ultime 24 ore, con un minimo e un massimo di 14,22 e 15,15 dollari.

Synthetix (SNX)

Una piattaforma che consente la creazione di asset sintetici, Synthetix ha conquistato il secondo posto tra le criptovalute RWA in termini di attività di sviluppo.

Gli asset sintetici sono strumenti finanziari che imitano il valore degli asset del mondo reale, come azioni, materie prime o valute, consentendo ai trader di ottenere esposizione senza possederli direttamente.

Con un forte focus sullo sviluppo e un ecosistema in crescita, Synthetix è ben posizionato per capitalizzare sulla crescente domanda di RWA.

Attualmente scambiato a circa 2,79 dollari, SNX ha registrato una diminuzione del 5.15% nelle ultime 24 ore, con un minimo e un massimo di 2,72 dollari e 2,94 dollari.

Centrifuge (CFG)

Centrifuge consente la tokenizzazione di RWA e la creazione di pool di asset garantiti. La piattaforma è arrivata al terzo posto tra le criptovalute RWA in termini di attività di sviluppo.

L’obiettivo di Centrifuge a sbloccare liquidità per gli RWA collegandoli all'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi), consentendo opportunità di finanziamento più efficienti ed accessibili.

Come Synthetix, anche Centrifuge si concentra sullo sviluppo e sul proprio ecosistema, per crescere sempre di più all’interno del settore.

Attualmente il CFG viene scambiato a circa 0,7088 dollari, dopo un calo del 7.02% nelle ultime 24 ore. Il valore minimo è di 0,6894, mentre il massimo è arrivato a 0,764 dollari.

5th SCAPE

5th Scape è un progetto che si inserisce all’interno del segmento degli RWA, in quanto unisce le criptovalute con dispositivi per la realtà virtuale.

Gli utenti potranno ottenere il visore VR Ultra investendo nel 5SCAPE, attualmente venduto in presale a 0,00327 dollari. Il progetto ha raccolto più di 5,8 milioni di dollari e si concentrerà principalmente sul gaming, il settore dove la realtà virtuale viene maggiormente utilizzata.

Il VR Ultra diventerà una vera e propria piattaforma di gioco, con diversi titoli attualmente in sviluppo. Di questi, nel 2024 dovrebbe uscire Cage Conquest, un gioco di combattimenti VR dove gli utenti potranno sfidare avversari controllati dalla CPU o altri possessori del VR Ultra in delle arene autentiche.

Thrust Hunter, Immersive Kickoff, Archery Master ed Epic Cricket, gli altri quattro titoli in programma, verranno presentati nel 2024 e usciranno nel corso dei prossimi anni.

In caso di successo, 5th Scape si espanderà oltre il gaming per approdare in altri settori come la sanità, l’educazione e il training per le aziende.

I titolari del 5SCAPE potranno avere accesso a diversi vantaggi, oltre all’accesso ai dispositivi VR del progetto.

Ad esempio, sarà possibile ottenere benefici in game e provare le versioni anticipate dei giochi che usciranno in futuro.