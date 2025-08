Bricco Ciarla: la nuova generazione del vino, tra memoria, innovazione e una vista mozzafiato

C'è un luogo, tra le colline più nobili del Piemonte , che sembra uscito da un quadro d’autore: il verde delle vigne a perdita d’occhio, l’aria pulita che sa di uva e terra, e al centro una piccola grande realtà da scoprire. Si chiama Bricco Ciarla, ed è una cantina giovane, coraggiosa e piena di passione, nata da chi ha respirato il vino fin da bambino e ha deciso di trasformare radici, tradizione e sogni in un progetto concreto, autentico e sorprendente.

Qui, una nuova generazione di viticoltori ha scelto di mettersi in gioco, portando avanti il sapere dei nonni con lo sguardo rivolto al futuro. Non si tratta solo di continuare un’eredità, ma di interpretarla, evolverla, darle una forma nuova. Il risultato è un vino che racconta il territorio con sincerità, ma anche con stile: Barbaresco docg, Langhe Nebbiolo e Barbera d’ Alba superiore – i grandi nomi della zona – si presentano in una veste di assoluta qualità e freschezza progettuale.

Tradizione che resta, idee che crescono

Tra i vini da non perdere di Bricco Ciarla c’è sicuramente il Barbaresco Ferrere. È un vino fatto come si deve, seguendo la tradizione, quella vera, senza scorciatoie. Qui si fa tutto con rispetto: per la vigna, per il tempo che serve e per il carattere che deve avere un Barbaresco di Langa come. È un rosso importante, elegante ma sincero, che sa raccontare le colline da cui arriva e tutto il lavoro che c’è dietro. Se cerchi un grande classico, ma con l’anima viva e autentica, il Ferrere è lui.

Poi c’è Solo Cemento, che è tutta un’altra storia, ma che parte dallo stesso cuore. È un vino pensato per dire grazie ai nonni, quelli che le vigne le hanno piantate, curate, potate sotto il sole e sotto l’acqua, senza mai mollare. Quelli che facevano il vino per la famiglia, come si usava una volta. Da qui l’idea: niente legno, niente fronzoli, solo vasche di cemento per lasciare parlare l’uva, pulita e diretta. È un vino schietto, contemporaneo ma legato alle radici, che non ha paura di essere diverso. Un po’ come chi lo ha pensato.

A ogni sorso, si avverte il legame profondo con la terra di Treiso, ma anche quella scintilla creativa che rende il progetto Bricco Ciarla unica tra le nuove cantine della zona.

Un’accoglienza familiare tra le vigne, degustazioni su misura e un panorama senza confini

Visitare Bricco Ciarla è un’esperienza completa: i giovani titolari vi accolgono con il sorriso, vi accompagnano tra i filari, vi raccontano il loro percorso e vi guidano in percorsi di degustazione pensati per piccoli gruppi o singoli curiosi, dove ogni dettaglio è curato e il vino è protagonista assoluto.

Ma è anche il luogo a fare la differenza: la cantina si affaccia a 360 gradi sulle vigne, regalando una vista che sembra abbracciare l’intera Langa. È un luogo raccolto, autentico, pensato per chi cerca la qualità fuori dai circuiti affollati, ma con il cuore della grande tradizione piemontese.





Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.