Raspini premiata a Cibus per sostenibilità e l'iniziativa Charity

Raspini, nello specifico, è stata insignita della massima onorificenza per la “Miglior iniziativa sostenibile in ambito produttivo” per aver ulteriormente ampliato l’impianto fotovoltaico sui tetti dello stabilimento di Scalenghe (TO). Raspini ha infatti avviato da tempo un progetto di transazione energetica, con l’obiettivo di diventare azienda a zero impatto ambientale. Per questo motivo, nel 2023, è stato ampliato e potenziato il precedente impianto fotovoltaico da 50 KW, funzionante dal 2008, con l’aggiunta di 999 pannelli solari. L’impianto energetico sviluppa ora una potenza di 500KW e permette di produrre 550 mila KWH all’anno, utilizzando unicamente una fonte di energia pulita e al 100% rinnovabile.