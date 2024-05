Sono molte le persone interessate ad un servizio di sgombero monolocale e in genere all'interno di quest'ultimo vive una persona o al massimo una coppia e comunque si parla di un servizio messo a disposizione da varie imprese nel settore.

Imprese nel settore che spesso si occupano di mettere a disposizione dei loro clienti non solo il servizio di sgomberi ma anche quello di traslochi e spesso i due non sono in contrasto e anzi un servizio di sgombero spesso può essere propedeutico ad uno di traslochi.

Possiamo pensare a quelle persone che magari non ce la fanno più a vivere all'interno di un locale perché comunque è uno spazio troppo piccolo e basta qualche mobile in più per renderlo invivibile e quindi stanno pensando di andare a vivere in una casa più grande e prima di organizzare un trasloco vogliono occuparsi di sgomberare quelle cose che non vogliono portare con loro in quella nuova casa.

Anche perché spesso le persone vanno a vivere in delle case che sono già arredate e magari trovano all'interno dei mobili e dei complementi di arredo di proprietà del padrone di casa e sono cose che gli piacciono e quindi si hanno mobili o elettrodomestici vecchi devono pensare di farle sgomberare se sono cattive condizioni.

Mentre se ne hanno ancora dei mobili e oggetti vari che sono in buone condizioni però a loro non interessano più perché nella nuova casa ne trovano dei migliori più che pensare a farli sgomberare magari potrebbero prendere in considerazione la possibilità di rivenderli in qualche mercatino nella loro città o in qualche mercatino online e pensiamo alle persone che mettono gli annunci nei gruppi su Facebook.

Queste persone, infatti, in genere mettono delle foto dei loro mobili e degli altri oggetti che non vogliono più e chiedono alle persone di venire loro a prenderli così non fanno manco questa fatica e in cambio gli faranno un prezzo di favore.

Per qualsiasi servizio abbiamo bisogno dobbiamo pretendere sempre dei preventivi trasparenti

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte a prescindere dai servizi di cui abbiamo bisogno in questo caso stiamo parlando di un servizio di sgombero e sarebbe stata la stessa cosa però di traslochi, pretendere di avere un preventivo trasparente deve essere la nostra prima regola di base.

Questo perché comunque non è mai una cosa conveniente provare a mettersi d’accordo rispetto ai vari aspetti che riguardano questo servizio e in questo caso di scomparire, perché come sappiamo poi ognuno interpreta le parole come più gli conviene e quello può portare a dei dissidi e malintesi che sarebbe meglio evitare.

Dissidi che riguardano per esempio di non avere specificato con chiarezza rispetto all'ultima fase di un servizio di questo genere e cioè la pulizia finale di quel monolocale che hanno sgomberato gli operatori dell'impresa.

Pulizia che comunque è molto importante per avere di nuovo un monolocale di nuovo utilizzabile senza nessun tipo di problema, anche perché durante il processo di sgombero la sporcizia che si crea può essere tanta.