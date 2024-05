Molte persone saranno interessate a sapere come viene calcolata la tariffa parcheggio in aeroporto, tenendo presente che si tratta di costi che variano in base a diversi fattori tra cui la durata del parcheggio stesso, nonché servizi aggiuntivi eventuali, e ancora la posizione rispetto al terminal e la politica economica di chi gestisce il servizio in questione.

Però possiamo dire che generalmente le tariffe del parcheggio sono calcolate in base alla posizione, nonché alla durata della sosta. E comunque ben andare più nel dettaglio per capire come verrà calcolata nello specifico la tariffa, nonché quelle che possono essere benefici per chi usufruisce di un parcheggio in aeroporto piuttosto che altre opzioni.

Come dicevamo prima nel calcolo che si fa prima di comunicare le tariffe del parcheggio ai clienti si prenderà in considerazione la durata della sosta, andando a suddividere in fasce giornaliere o orarie.

Quindi per esempio potrebbe succedere che un aeroporto addebiti al suo cliente una tariffa fissa per le prime ore, o anche giorni, di quel parcheggio per poi aumentare il costo gradualmente a mano a mano che passano appunto ore o giorni.

Altra variabile da prendere in considerazione per fare questo calcolo riguarda la tipologia di parcheggio, tenendo presente che gli aeroporti in tal senso offrono varie opzioni come per esempio il parcheggio coperto, che, come possiamo ben capire, a differenza di quello scoperto, proteggerà il veicolo da eventuali intemperie climatiche, oltre al fatto che ci potrebbero essere dei servizi aggiuntivi legati al Vale parking.

In ogni caso il concetto comprendere che ogni tipologia di parcheggio avrà tariffe diverse sia in base a livello di comodità che ai servizi offerti.

Altri fattori da prendere in considerazione in questi casi

Un altro fattore da prendere in considerazione in questi casi è la posizione del parcheggio rispetto al terminal, perché è ovvio che i costi saranno maggiori se il parcheggio è più vicino e viceversa, proprio perché tutto sarà collegato alla comodità e all'accessibilità offerta ai passeggeri.

Inoltre l’azienda che si occupa di offrire il servizio di parcheggio dell'aeroporto potrebbe offrire al cliente ai servizi aggiuntivi extra che andranno a far salire il costo, e che possono avere a che fare per esempio con la custodia bagagli, il lavaggio auto o la carica della batteria, o anche a tanto altro.

Comunque possiamo dire che per chi decide di parcheggiare in aeroporto ci sono diversi vantaggi, partendo dalla comodità di cui potrà usufruire soprattutto quella persona che ha poco tempo a disposizione dei bagagli troppo ingombranti.

Inoltre per quanto riguarda la sicurezza possiamo dire che gli aeroporti molto spesso forniscono delle misure aggiuntive nel parcheggio come un sistema di videosorveglianza, e il personale di sicurezza nell'ottica di garantire proprio la tutela dei veicoli che vengono parcheggiati.

Per una persona ovviamente sarà abbastanza conveniente parcheggiare vicino al terminal, nell'ottica di ridurre il tempo necessario per raggiungere l'area di partenza di arrivo del terminal, in quanto sarà proprio tutto questo che renderà l'intero processo di viaggio assolutamente efficiente.

Ma per avere più informazioni e più sicurezza per quanto riguarda le cose è sempre meglio richiedere dei preventivi.