Fiera Nazionale del Peperone: i grandi nomi del panorama gastronomico si incontrano a Carmagnola per 75esima edizione

10 giorni di incontri, showcooking, degustazioni guidate e incontri con grandi chef del panorama gastronomico italiano. La 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola in programma dal 30 agosto all’8 settembre sarà un vero tripudio di colori e sapori.

Quest’anno la madrina dell’evento sarà Matilde Brandi ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale, accompagnata da Sergio Mùñiz attore, cantante e modello spagnolo, che saranno presenti alla serata inaugurale. Non mancheranno come da tradizione le Confessioni Laiche di Paolo Massobrio, giornalista ed esperto enogastronomico che in un doppio appuntamento sul palco di Piazza Sant’Agostino coinvolgerà i suoi ospiti in chiacchierate legate alla tradizione del territorio, raccontando esperienze di imprenditori delle eccellenze italiane.

Sarà invece il critico gastronomico Edoardo Raspelli ad intervistare grandi chef della cucina Italiana. Da Gianluca Renzi, dopo la lunga formazione al fianco di Heinz Beck è ora braccio destro e non solo di chef Canavacciuolo presso Le Cattedrali Relais ad Asti, a Giuseppe Cravero, chef del ristorante Vascello d’oro di Carrù, ma anche Giampiero Vivalda, anima dell'Antica Corona Reale di Cervere, chef stellato che porta avanti la tradizione della sua famiglia da oltre 5 generazioni.

Raspelli intervisterà gli chef per accompagnare il pubblico alla scoperta dei segreti e delle maestranze che caratterizzano la loro cucina, dalla tradizione all’innovazione per un viaggio nella storia e nella cultura del cibo.

Infine, Nicola Prudente, noto con lo pseudonimo di Tinto, conduttore radiofonico e televisivo, storico volto della Fiera, che anche quest’anno sarà tra i protagonisti della kermesse, presentendo diversi appuntamenti in programma nei fine settimana, tra cui aìil concorso del Peperone dove verranno premiati gli esemplari più pesanti delle quattro tipologie di peperone.

Questo e tanto altro tra le grandi novità del ricco programma di eventi e appuntamenti della 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, un evento imperdibile che valorizza una delle eccellenze agroalimentari del territorio, il tutto accompagnato da intrattenimenti per tutte le età, un connubio perfetto tra tradizione e innovazione.

Appuntamento a Carmagnola con la 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone dal 30 Agosto all’8 Settembre con ingresso gratuito. Una kermesse cultural-gastronomica organizzata dalla Città di Carmagnola e prodotta da Sgp Grandi Eventi.