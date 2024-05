USA pronti a sganciarsi se Macron insiste per l’invio di soldati in Ucraina

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nuovamente parlare dell’invio di soldati europei in appoggio all’Ucraina. Dice di non escludere questa opzione qualora il governo di Kiev ne faccia richiesta a seguito di uno sfondamento profondo delle linee da parte dei russi.

Come riferisce il sito Strumenti Politici , in Europa si discute della possibilità e si comprende conto che la stragrande maggioranza dei governi e dei cittadini è contraria. Soprattutto ci si sta rendendo conto che in America sarebbero pronti a mollarci non appena i soldati dei Paesi NATO fossero dispiegati sul suolo ucraino. Si badi bene, truppe di Paesi NATO, non dell’Alleanza Atlantica in quanto tale. Washington infatti non approverebbe mai una missione sotto queste insegne perché significherebbe scatenare la Terza Guerra mondiale in piena regola. Il giornalista croato Zoran Metar fa notare come la prestigiosa rivista americana Foreign Affairs, voce del potere profondo a Washington, scriva questo concetto a chiare lettere.

Un recente articolo firmato da tre autori di alto livello (un accademico e due ex ufficiali) titola appunto così: dev’essere caso mai l’Europa a mandare i soldati in Ucraina, non la NATO. Da questo e da altri segnali si capisce bene che gli americani smetteranno di fornire pacchetti da miliardi di dollari e probabilmente vorranno chiudere il fronte europeo della loro guerra per procura contro la Russia. La probabile rielezione di Trump basta già a dare da pensare a quanti credono di poter spingere Kiev all’impossibile riconquista dei confini del 2013. Pure con la riconferma dell’amministrazione democratica si avrebbe la ricerca di trattative e di accordi di pace con la Russia. Dunque che in Europa si sappia: se vogliamo andare in guerra contro Mosca, gli USA ce lo lasceranno fare, ma da soli.