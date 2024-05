James Maddock e Brian Mitchell in concerto per il Folkclub

Sabato 18 maggio alle ore 21.30 il songwriter fuoriclasse inglese James Maddock e Brian Mitchell trapiantato negli States, già nostro ospite in altre fantastiche serate, torna sul nostro palco dopo 6 anni di assenza per presentarci il suo recente, nuovo album " Night Work", accompagnato da un musicista davvero eccezionale, quel Brian Mitchell che ha prestato la sua meravigliosa arte a Bob Dylan, Levon Helm e The Midnight Ramble, BB King, Dolly Parton, Little Feat, Rosanne Cash, Allen Toussaint e Buster Poindexter, e in cinque registrazioni vincitrici di un Grammy Award (3 con Levon Helm e una con BB King e Les Paul). La sua versatilità al pianoforte, organo Hammond B-3, fisarmonica, su varie tastiere vintage e armonica oltre ai suoi distinti stili vocali lo hanno affermato saldamente come uno dei musicisti più ricercati a New York, città che nel 2015 lo ha inserito nella sua Blues Hall Of Fame.