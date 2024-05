Al servizio della gente durante l'alluvione: Bardonecchia "accoglie" i carabinieri come cittadini onorari

Ieri, al palazzo delle feste di Bardonecchia, il sindaco Chiara Rossetti ha conferito la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, in virtù della presenza determinante per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza e, in particolare, per il sostegno fattivo prestato dai Carabinieri a seguito della drammatica alluvione dello scorso anno.