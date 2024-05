In una topaia di Barriera di Milano c'erano scatoloni e scatoloni di vestiti firmati. Ma erano tutti falsi

Oltre settemila vestiti che sembravano quelli più noti e di lusso, ma in realtà erano falsi: sono quelli che hanno scoperto i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino all'interno di un deposito in Barriera di Milano.



Il tutto era nascosto dentro grossi scatoloni: tutti griffati, ma "troppi" per non indurre qualche sospetto. Un valore di mercato che stonava con il luogo fatiscente in cui erano custoditi. Le indagini hanno permesso di scoprire che felpe, t-shirts, calzature e borse erano completamente fasulle, così come le scatole in cui erano conservate.