La band pinerolese Piccolo Circo Barnum debutta con il primo album all'Off Topic

Il primo album della band pinerolese, Piccolo Circo Barnum, è in arrivo. Avamposti sarà presentato ufficialmente dal vivo con un release party organizzato sabato 25 maggio a Torino da The Goodness Factory all’hub culturale OFF TOPIC alle ore 21.30 e in vista dell’evento il gruppo ha diffuso il singolo ‘Avamposti per reietti’, disponibile per l’ascolto on line dal 10 maggio.

Nel Piccolo Circo Barnum si riconosce e si snoda la vita artistica di Davide Bertello, cofondatore e voce del Grande Circo Barnum, rock band che ha dato alle stampe l’album ‘L’ascesa (incontrastata e poi subita) della maschera di Pluto’, pubblicato e distribuito nel 2007 da Baracca&Burattini/Audioglobe al cui interno è contenuto ‘Occitania’, un testo di Giovanni Lindo Ferretti liberamente musicato e interpretato su concessione dello stesso autore.

In seguito a questa esperienza si costituisce il Piccolo Circo Barnum, il cui più recente incontro avvenuto tra Davide Bertello, Andrea Astesana e Luca Lentini, porta alla maturazione del progetto in corso.

Il trio porterà sul palco il proprio rock poetico, denso e ipnotico ibridato da sonorità acustiche ed elettroniche, svelando tutte le 8 tracce del disco realizzato nell'avamposto di Angrogna, mixato e masterizzato da Maurizio Borgna, che ha visto la partecipazione e la collaborazione artistica della band Lo Straniero, intervenuta nella coproduzione di due brani.

Il primo singolo estratto, ‘Avamposti per reietti’, coinvolge l'ascoltatore nel racconto della fuga di un nucleo di reietti, attraverso una sequenza incalzante di metafore, moniti, avvertimenti e azioni che scongiureranno l'imposizione di una forza omologante e opprimente...«Indietro si lascerà questo medio evo».