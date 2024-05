Luca Di Salvo corre per le Regionali con il Pd: “Il Piemonte riparta da lavoro, sanità e trasporti” [VIDEO]

Luca Di Salvo si prepara a correre per le elezioni regionali del Piemonte con il Partito Democratico nella circoscrizione di Torino e provincia.



33 annni, sposato con Giorgia dal 2016 e padre di Riccardo (5 anni) e Anna (2 anni). Amante dello sport, giocatore di basket fino alla serie D, di cui è stato capitano nell’ultimo anno.



Da nove anni lavora in una compagnia di assicurazioni di Torino, dopo due brevi esperienze lavorative a Roma e a Milano. Da giugno 2021 è segretario del Comitato regionale degli attuari del Piemonte.



Appassionato di politica e tesserato nel Pd dal 2016, nel 2018 ha preso parte alle primarie per il candidato sindaco del PD Orbassanese ottenendo il 47% per poi essere eletto consigliere comunale, con il record cittadino di preferenze.



Candidato sindaco del centrosinistra a Orbassano nel 2023, dove il centrosinistra, pur uscendo sconfitto, ha conseguito il miglior risultato degli ultimi 15 anni, riuscendo a far eleggere 5 consiglieri comunali del PD.

- spiega così l’intenzione di scendere in campo per il Partito Democratico -”.Secondo Di Salvo le priorità del Piemonte per ripartire sono il lavoro attraverso "ilcrescente con un piano strategico in grado di attrarre imprese e investimenti, ma anche garantire retribuzioni adeguate ai lavoratori, a partire da unIl Piemonte tornerà a crescere se saprà riconnettere scuola, università e mondo del lavoro.”Nella sua campagna elettorale Di Salvo punterà "Garantire a tutti i cittadini l', in tempi rapidi. Adottare un: basta liste d'attesa. Investire sullae sulle cure domiciliari.”Infine il tema dei trasporti e delle infrastrutture.“Occorronoe integrati sul territorio,con la riattivazione delle undici linee ferroviarie sospese.”"Necessario - conclude Luca Di Salvo - Introdurre unche quotidianamente si spostano nella regione per raggiungere scuole e luoghi di lavoro."

Contatti

Sito web: https://lucadisalvo.it/

Whatsapp +39 351 3045746

e-mail: luca.disalvo24@gmail.com