Dehors, il governo "apre" alla stabilizzazione dopo il Covid. "Torino è interessata, ma serve un po' di ordine"

Interessati e pronti a collaborare

No alle esagerazioni, serve equilibrio

Il timore, anche del Codacons, è di un liberatutti che possa danneggiare le bellezze delle città. "Mettere ordine vuol dire fare chiarezza anche dal punto di vista estetico - prosegue Nasi -, ma è importante anche semplificare nelle pratiche. Non per consentire cose brutte, ma per rendere fattibile l'operazione per i negozianti". Ma il problema non sta nei costi, anzi. "Potrebbero essere un limite alle esagerazioni. Non eravamo stati particolarmente felici alla proroga dei dehors Covid proprio perché avevano creato situazioni difficili. Le nostre attività devono muoversi in condizioni si equilibrio e senza esagerazioni. Tanti dehors Covid, invece, si vedono abbandonati in giro per la città e questo non va bene. Allo stesso modo, i costi dovranno essere però sostenibili per le imprese".