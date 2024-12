Tff 2024, a Torino si è "girato" un capolavoro: boom di spettatori per l'edizione firmata Giulio Base

Un Festival da kolossal. Ecco cosa ha rappresentato, per il mondo del cinema, il Torino Film Festival 2024. L'edizione numero 42 della kermesse - la prima firmata da Giulio Base - ha visto crescere in maniera evidente le presenze in sala, nonostante una riduzione netta dei titoli in programma.



Secondo i bilanci finali si è passati dal 53% al 70%. Con un dato complessivo che passa 35.000 a 36.700 presenze, anche se il calendario è sceso dai 202 titoli nel 2023 (181 in programma e 21 fuori programma) ai 121 nel 2024 (non ci sono state masterclass o eventi fuori biglietteria).