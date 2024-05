Pioggia e maltempo creano disagi: albero crollato a Nichelino, strade smottate e incidenti a Moncalieri

La forte pioggia delle ultime ore ha creato disagi e qualche allarme nella cintura sud di Torino, anche se fiumi e corsi d'acqua non preoccupano. A Nichelino, però, si sono vissuti momenti di paura, visto che è crollato un albero all'interno di un giardinetto di via Amendola.

Albero crollato in via Amendola a Nichelino

L'episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 maggio, non ha avuto fortunatamente conseguenze, visto che in quel momento nessuno stava passando, pur trattandosi di un luogo spesso frequentato anche dai padroni che portano a correre i loro cani. I Vigili del fuoco, intervenuti assieme ai tecnici del Comune, hanno poi transennato la zona per consentire di tagliare il tronco e rimuovere i rami, così da riportare la situazione sotto controllo.

Piccoli smottamenti a Moncalieri

A Moncalieri si sono registrati invece alcuni piccoli smottamenti in strada Maddalena e nelle zone collinari, ma nessuna situazione di particolare allarme o che abbia costretto a chiusure di via. La pioggia, invece, come spesso accade in questi casi, ha provocato diversi incidenti, complici anche le tante buche che si sono aperte (o riaperte). Dopo quello di ieri mattina in zona Debouchè a Nichelino, che ha provocato il ferimento di due donne, anche Moncalieri ha registrato un brutto sinistro.

Gli incidenti causati dalla pioggia

In strada Genova quattro auto sono rimaste coinvolte da un tamponamento a catena, con un mezzo che si è addirittura cappottato: circolazione paralizzata a lungo, per consentire l'arrivo dei soccorsi e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Per fortuna il bilancio è stato di due feriti lievi, curati direttamente sul posto.

La situazione viene comunque attenzionata dalle diverse amministrazioni, ma nelle prossime ore l'atteso stop delle precipitazioni dovrebbe aiutare a normalizzare la situazione anche sul fronte della viabilità.