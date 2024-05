Mensa scolastica, a Grugliasco c'è tempo fino al 31 agosto per l'iscrizione

La riduzione della tariffa si richiede inserendo il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) durante la fase dell'iscrizione al servizio compilando il modulo "Refezione scolastica – Iscrizioni a.s. 2024/2025". Inoltre, se non si è ancora in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), si consiglia di provvedere a contattare, quanto prima, un CAF o a procedere in autonomia con la richiesta accedendo al sito dell'INPS.