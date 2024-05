Finisce in tribunale il caso degli alberi (da abbattere) di corso Belgio

Il contenzioso, nato un anno fa, tra il Comune di Torino e gli attivisti del comitato "Salviamo gli alberi di corso Belgio" approda in tribunale. Oggi, lunedì 20 maggio, le due parti avranno l'occasione di confrontarsi davanti al giudice: un dibattito con una durata di 30 minuti a testa, nel quale verranno esposte le varie posizioni, oltre che presentate le relative perizie tecniche delle due differenti posizioni.

Proprio sulla questione di corso Umbria emergono le differenti posizioni tra le due parti. "Negli ultimi anni abbiamo perso circa 3mila piante, cercando di bilanciare la situazione in qualche modo, ma interventi come quello di corso Umbria, in grado di riqualificare la banchina e rinnovare l'alberata, hanno dimostrato di funzionare e sono stati ben accolti dai residenti”, spiega l'assessore al Verde Francesco Tresso.