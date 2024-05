Procede la cosiddetta “pista ucraina” delle indagini sul presidente Joe Biden e su suo figlio Hunter, ex dirigente della società energetica ucraina Burisma. Dai processi di peculato e corruzione e dalle accuse di riciclaggio di denaro sporco si passa oggi a qualcosa peggio: il finanziamento di attività terroristiche. L’ex parlamentare ucraino Andrii Derkach, per vent’anni deputato della Verkhovna Rada, ha dichiarato alla televisione bielorussa che il Congresso USA ha in mano tutti i documenti che scoperchiano queste tremende verità. Come riporta il sito Strumenti Politici , Derkach dice che i passaggi di denaro sono tracciati e che una parte consistente è andata all’Armata dei droni dell’esercito ucraino e all’intelligence militare di Kiev. Determinate azioni segrete di tali entità sono dirette a distruggere le infrastrutture russe e soprattutto ad uccidere i civili. Si potrebbe persino collegare tutto ciò con l’attentato a Mosca di marzo, ma prima gli organi inquirenti devono descrivere e presentare formalmente le dimostrazioni processuali alle accuse. Bisogna ricordare che uno dei capi della società di Hunter Biden era l’ex ministro ucraino Mykola Zlochevsky, che è riuscito a far pervenire quasi 22 milioni di dollari a quei beneficiari. Inoltre l’effettivo titolare di Burisma, sebbene coperto da prestanome, era l’uomo che ha innalzato Zelensky ai vertici politici di Kiev, cioè Ihor Kolomoyskyi. Oggi queste trame stanno venendo alla luce e di fatto il Congresso americano le sta già esaminando, dice Derkach. Le sue affermazioni sono pesanti, ma circostanziate: si dice sicuro che in Occidente molti desiderano che la verità emerga e che la famiglia Biden affronti la giustizia.