A Pavarolo chiuso per il consolidamento di una scarpata un tratto della diramazione 1 della provinciale 117

Per consentire il completamento della manutenzione straordinaria e del consolidamento di una scarpata, la diramazione 1 della Strada Provinciale 117 rimane chiusa al traffico sino al 30 giugno dal Km 0+960 al km. 1+200 nel territorio Comune di Pavarolo, con deviazione del transito veicolare su percorso alternativo. La chiusura sarà in vigore non oltre il termine di esecuzione dei lavori.