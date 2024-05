5th Scape punta a essere la migliore crypto VR con una prevendita che ha raggiunto 6 milioni di dollari

L’obiettivo del progetto 5th Scape è in qualche modo quello di ridefinire l’industria del gaming online offrendo esperienze pratiche e realmente immersive.

Per questo motivo di base 5th Scape combina la tecnologia VR con le blockchain per dar vita a un sistema completo che comprende vari livelli di giochi, esperienze educative, simulazioni e molti altri vantaggi.

Infatti nella roadmap del progetto sono stati ideati piani precisi per questo tipo di tecnologia, con l’implementazione di personali cuffie VR all’avanguardia e anche una sedia ergonomica VR; il tutto per garantire un’esperienza quanto più unica e coinvolgente possibile.

La piattaforma prevede inoltre di lanciare per primi cinque giochi: MMA Cage Conquest, Epic Cricket Arena, Immersive Kickoff e Thrust Hunter. Da questo punto di vista è possibile osservare una certa varietà di giochi tra combattimento, calcio e corse, e ciascuno di essi è anche dotato di una grafica ad alto livello che vuole rendere l’esperienza emozionante per gli utenti.

Il team di sviluppatori prevede anche che ben presto l’ecosistema si svilupperà ulteriormente perché altri utenti della community, grazie alla possibilità di votare e partecipare attivamente allo sviluppo del progetto, potranno contribuire implementando nuovi modelli, ricevendo in cambio delle commissioni.

Il token $5SCAPE è fondamentale per entrare nel mondo VR del progetto

Quando parliamo di un progetto come 5th Scape non possiamo svincolarlo dal suo nucleo, ovvero dal token 5SCAPE, che è il cuore di tutto.

Questo token nativo ha una duplice utilità, il che lo rende ancora più appetibile agli occhi degli investitori: da un lato i giocatori possono usarlo per avere accesso esclusivo a esperienze VR e contenuti premium, dall’altro il token fungerà da valuta universale sull’ecosistema e permetterà ai possessori di avere sconti e offerte nuove.

Un altro scopo di 5SCAPE è quello di incentivare gli sviluppatori esterni a offrire il loro contributo per la piattaforma. Infatti questi ultimi possono cimentarsi in nuovi modelli e giochi da usare sull’ecosistema di 5th Scape e seguendo il whitepaper è probabile che ciò incoraggerà la community a partecipare in maniera attiva.

Gli sviluppatori in questione possono anche guadagnare ulteriori profitti vendendo i giochi e gli abbonamenti ideati tramite la piattaforma di 5th Scape.

Il token verrà quotato alla fine della prevendita sui DEX, ma fino ad allora sarà disponibile in prevendita a un prezzo vantaggioso per gli investitori che vorranno entrare in anticipo.

La prevendita sembra destinata a esaurirsi in fretta

La prevendita di 5th Scape è organizzata in vari step fino al raggiungimento di $15 milioni di finanziamenti, per lo sviluppo dell’ecosistema e la sostenibilità a lungo termine del progetto.

Ogni fase ha un tetto massimo che si aggiunge al precedente di circa $1,25 e il token a sua volta cresce di valore a ogni fase, con una base di partenza a $0,00187.

Completate le 12 fasi previste per la prevendita, come affermato sul sito ufficiale il token sarà quotato a $0,01; attualmente il prezzo è volato a $0,00327, con gli investitori che entrando ora potrebbero vedere il loro investimento aumentare del 205% in futuro.

La nuova fase di prevendita inizierà al raggiungimento dell’obiettivo o comunque è prevista entro quattro giorni dall’ultima, con la possibilità di un rapido esaurimento. Il prezzo del token dovrebbe aumentare del 15%.

Sono molti gli analisti disposti a scommettere su questa criptovaluta, e che credono in rendimenti elevati per questo token per la sua utility e la roadmap promettente.

Tra l’altro, il settore del gaming VR ha attualmente un valore di circa $20 miliardi, e si prevede che entro il 2030 possa raggiungere addirittura i $90 miliardi. 5th Scape proprio in previsione di questo mercato florido potrebbe diventare un leader, con un progetto dalle basi promettenti e una prevendita che raggiunti i $6 milioni sembra destinata ad accelerare.

Vai alla prevendita di 5th Scape