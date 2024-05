Rapinato da due ragazzini a Moncalieri, li insegue e li fa fermare dai carabinieri

Una brutta avventura ma con lieto fine per un ragazzino di Moncalieri, che nei giorni scorsi era stato rapinato da due coetanei.

L'episodio accaduto in strada Vignotto

I fatti sono accaduti in strada Vignotto: il giovane era stato bloccato mentre era in giro in bicicletta e i due malintenzionati, approfittando del fatto che tutt'attorno non c'era nessuno, lo hanno minacciato per portargli via il portafoglio (che conteneva poche decine di euro).

Altri si sarebbero spaventati e non avrebbero mosso un muscolo, invece il ragazzino superato lo choc iniziale ha inseguito i due giovani ladri, chiamando nel frattempo il 112 per chiedere l'intervento dei carabinieri.

La chiamata e l'intervento dei carabinieri

Il pronto intervento dei militari dell'Arma ha permesso di fermare poco dopo i ladruncoli, che poi sono stati denunciati per rapina, sventando il carcere in quanto minorenni.