I negozi di Torino lanciano l'allarme sicurezza: uno su quattro si sente in pericolo

Non è soltanto la crisi economica. Ci si mette anche la questione sicurezza a turbare i sonni dei negozianti torinesi. Lo dice l'ultima indagine di Ascom Confcommefcio, che mostra come il 17,5% delle attività del terziario denunci un peggioramento della situazione legata a furti, rapine, ma anche usura ed estorsioni. Dati che salgono ad oscillare tra il 20 e il 25% se si parla solo di negozi e di ristoranti. Furti, spaccate e vandalismo

Il 27,8% parla di furti, vandalismo per il 26,4. Usura per il 22,5 e aggressioni per il 22,2. Ma i fenomeni più temuti sono furti, le truffe informatiche e gli atti vandalici (spaccate).

"Furti e spaccate sono diventati un enorme problema - dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e provincia - e colpisce gli imprenditori che devono spendere anche per riparare i danni, oltre al problema del furto in sé. E poi si spende anche per difendersi".

I dati parlano infatti di un 58,1% di attività che ha speso per video sorveglianza, ma anche un 43,3% di chi ha attivato sistemi d'allarme. Vigilanza non armata per il 9,3%. Ma resiste un 28,9% di chi non ha preso provvedimenti. La paura di finire vittime di racket e usura

Sul fronte estorsione, il 28% ha avuto esperienza diretta o ha sentito di casi di questo genere. Il 56,4% ritiene grave il problema di esposizione al rischio usura e racket.

In caso di racket, poi, il 58,3% consiglia di denunciare, come un 25,7 che pensa invece alle associazioni anti usura e il 23,2 alle associazioni di categoria.

Consumi, credito e calendario

I dati più strettamente economici vedono un calo del numero di imprese, ma il clima di fiducia in vista di giugno è superiore al dato nazionale. I saldi non sono andati benissimo, ma il 51% degli imprenditori parla di stabilità. Il 24% addirittura di miglioramento.

"Non sono ripartiti i consumi, ma al tempo stesso la liquidità è sempre più un problema - aggiunge la presidente - C'è però anche una crescita di credito, ma pure per fare investimenti". Di certo, il calendario non aiuta. Non solo come saldi, ma anche come meteo: "Siamo schiacciati tra eventi davvero imprevedibili, come una primavera che non arriva".

Si stima che circa un terzo delle imprese del terziario torinese (29%), quando si reca in banca per chiedere un finanziamento lo fa per fare investimenti. Ma il 55% lo fa per liquidità e cassa (più che in Italia), anche a fronti di costi aumentati.

"Il fabbisogno finanziario fa riflettere - dice Carlo Alberto Carpignano, direttore di Ascom Torino - anche a fronte dei costi per rivolgersi a una banca. Fortunatamente scendono coloro che vogliono ristrutturare il debito".

Meno male che resiste il turismo