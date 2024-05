Incrementi record di soci per i Lions, trend cui ha contribuito significativamente anche il Distretto 108Ia3 (Piemonte- Liguria)

Nei giorni scorsi Genova ha ospitato il 72° Congresso Nazionale Lions, un momento di analisi sul lavoro svolto nell'arco dell'anno sociale, di gratificazione per I risultati ottenuti e di programmazione per il futuro.

Il Distretto 108Ia3 (Piemonte- Liguria) era rappresentato da un nutrito numero di delegati guidati dal Governatore Oscar Bielli, dai Vice Governatori Enzo Benza e Maurino Inbrenda.

Nell'anno in corso si evidenzia una forte variazione di tendenza in riferimento al numero di nuovi Soci. Infatti dopo anni di regresso si registra un incremento a livello nazionale di oltre 1.200 nuovi Soci. Il Distretto 108Ia3 contribuisce a questi positivi risultati facendo registrare un incremento di oltre 200 nuove adesioni ai propri clubs superando per la prima volta i 2.000 Soci.

Nel corso dei lavori, presieduti dal Presidente del Consiglio dei Governatori Claudio Sabattini, sono stati evidenziati i grandi di risultati raccolti con la realizzazione di service in campo sociale. Come sempre Scuola e Salute sono al centro della attenzione e dei Lions che hanno dedicato questa anno sociale ALL'AMBIENTE tema ricorrente in ogni iniziativa dei Clubs attraverso convegni, iniziative nelle scuole e "sul campo" con la piantumazione di oltre 1.000 alberi in parchi pubblici o nelle aree boschive colpite negli anni da devastanti incendi. Interessante l'iniziativa volta al recupero di smartphone usati per gestirne il corretto smaltimento e riuso di alcune loro parti.

Significativamente il Tema di Studio Nazionale era: SALVIAMO LE API

Vista, Fame nel mondo, Cancro infantile, Ambiente, Diabete, Attività umanitarie, costituiscono i campi di azione attraverso essi i quali si esprime l'impegno mondiale dei Lions, presenti in oltre 200 Nazioni.

Il Congresso si è concluso con l'elezione del Presidente del Consiglio dei Governatori che guiderà il Multidistretto Lions Italy nell'anno sociale 2024/2025, il giovane avvocato barese Leonardo "Dodo'" Potenza.

Il prossimo Congresso Nazionale Lions si terrà a Torino nel Maggio 2025.