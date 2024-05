Casa Maternità Prima Luce: 10 anni di spazio dedicato alla famiglia

Casa Maternità Prima Luce ha sede nel centro di Torino, in via San Massimo 17, vicino ai principali ospedali cittadini e comoda per i servizi. Un luogo caldo, dai colori tenui, le volte a soffitto e una bella cucina accogliente. Uno spazio per le famiglie, per chi la famiglia la sta costruendo o cercando, per le donne in qualsiasi fascia d’età, per le donne in gravidanza, le coppie, per la nascita.



Grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo che ha sostenuto Casa Maternità fin dall’inizio, all’interno del progetto in partnership con OMI (Fondazione Opera Munifica Istruzione) “Menounopiusei”, oggi, Prima Luce è una realtà più che consolidata sul territorio. Dal 2014 sono state 461 le nascite seguite dalle ostetriche di Casa Maternità con oltre 9 parti naturali su 10, e meno di 8 cesarei su 100.

L’associazione offre servizi e personale specializzato prima, durante e dopo il parto. Il punto di forza è il lavoro di équipe, garantito oltre che dalle professioniste socie di Casa Maternità che insieme integrano la dimensione della continuità dell’assistenza (ostetriche, pedagogiste, puericultrici, osteopate, insegnanti di yoga) anche dalla collaborazione con nutrizioniste, naturopate, psicologhe, pediatri e ginecologi. Casa Maternità Prima Luce è prima di tutto un’associazione di promozione sociale attenta sia a chi si rivolge ad essa direttamente e spontaneamente, da prima della nascita alla crescita delle bambine e dei bambini, sia al territorio e ai suoi bisogni. Lo dimostrano le numerose collaborazioni con altri Enti del Terzo settore (es. donne vittime di tratta, rifugiate e richiedenti asilo, ecc.), scuole (educazione all’affettività, sportello ostetrico) e prevenzione e sostegno a famiglie con diagnosi tumorali.

Alcuni dati

La prima nascita seguita dal personale di Casa Maternità a Torino risale al 7 gennaio 2014; pochi mesi dopo, il 22 maggio 2014 si è costituita formalmente “Casa Maternità Prima Luce” associazione di promozione sociale senza scopo di lucro. Delle 461 nascite assistite dalle ostetriche di Prima Luce dal 2014 a oggi: nel 92,41% si è trattato di parto naturale contando sia i parti a domicilio sia il travaglio a casa con parto in ospedale, solo nel 7,59% dei casi c’è stato un parto cesareo. In tutto sono state registrate 11 emergenze – casi in cui si è reso necessario trasferirsi in ospedale, come per emorragie post partum (5) o placenta ritenuta (2) – sul totale dei casi. Infine le posizioni più utilizzate dalle donne, seguite da Casa Maternità durante il parto a domicilio, sono: carponi, accovacciate o in acqua.



La giornata del 22 maggio

Nel giorno del decimo compleanno di Casa Maternità, che quest’anno cade in concomitanza con la giornata mondiale della biodiversità, si terrà il talk dal titolo “Nascere e crescere oggi”. Appuntamento mercoledì 22 maggio dalle ore 17.30 al Museo del Risparmio (MdR) di Torino in via San Francesco D’Assisi 8/a. Tra le ospiti ci sarà in collegamento Verena Schmid, ostetrica, formatrice, autrice e docente internazionale. In presenza Anna Ruocco, presidente Associazione e fondatrice Casa Maternità Prima Luce, Francesca Sisto, pedagogista per le famiglie, educatrice professionale, formatrice e socia-collaboratrice. Insieme a loro dialogherà anche Alessandra Melucci (www.naturainonda.com), naturalista, formatrice, ecotuner e green coach, esperta nell’ambito dell'eco psicologia e della tutela ambientale. Ci sarà l’intervento-testimonianza di Emanuele Franzoso, giornalista e papà e a moderare la serata sarà Valeria Ciardiello, giornalista e conduttrice televisiva, da sempre sensibile e attenta al sostegno delle donne e delle loro scelte. Aprirà i lavori con i saluti di casa Giovanna Paladino, direttrice del Museo del Risparmio di Torino, spazio nato per avvicinare tutti ai concetti di risparmio e investimento con linguaggio chiaro e semplice, al fine di migliorare il proprio livello di alfabetizzazione finanziaria. Un luogo rivolto alle famiglie con un focus particolare sulle donne nel combattere le dipendenze economiche.

Gli obiettivi

Tra le finalità associative di Casa Maternità Prima Luce spiccano alcuni pilastri. Come diffondere la cultura delle scelte libere e consapevoli in tema di nascita, di crescita e di salute sessuale e riproduttiva a tutte le età della vita, promuovere la diffusione di una cultura di gravidanza, nascita e crescita che garantisca il rispetto della fisiologia degli eventi, sostenere la coppia nel percorso della genitorialità e promuovere la salute e il benessere della donna nei diversi cicli evolutivi.