Mirafiori, il super-corteo dei sindacati adesso diventa un "forum" a cielo aperto, sotto le finestre del Comune

Il corteo che a suo modo ha fatto storia diventa un convegno a cielo aperto. Sul tavolo, ancora una volta, il destino di Mirafiori e del mondo industriale torinese in generale. Un pianeta che, dopo la manifestazione che ha invaso le strade del centro lo scorso 12 aprile, ha visto la propria orbita allontanarsi ulteriormente dalle zone di tranqullità che auspicavano i rappresentanti dei lavoratori.



Ecco perché Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM, Aqcfr di Torino si sono riuniti oggi per dare seguito a quella manifestazione unitaria, decidendo di organizzare un’ulteriore iniziativa: l'appuntamento è fissato per il prossimo 12 giugno (esattamente due mesi dopo), sempre a supporto delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali per il rilancio produttivo e occupazionale di Torino, a partire dallo stabilimento di Mirafiori.