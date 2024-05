Giornata della Legalità: 50 nuove piastrelle ricordano le vittime delle mafie nel giardino Impastato

Giardino Peppino Impastato

"Piastrelle legalità importanti per bambini e cittadini"

"Dal 2012 siamo un po' il fiore all'occhiello della città in quanto lotta alle mafie - ha commentato il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto -. Le mattonelle della legalità sono importanti per i bambini ma anche per i cittadini che passano e vedendole ragionano. Ci teniamo a trasformare una tragedia in qualcosa di importante".