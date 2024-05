Gli infermieri bocciano la Città della Salute: "Nessuna risorsa a favore dei dipendenti"

Nursind il Sindacato delle professioni infermieristiche, ha inviato una lettera ai vertici di Città della Salute e della Scienza di Torino e per conoscenza alla Regione Piemonte, contestando il mancato stanziamento di risorse economiche a favore dei dipendenti della stessa Azienda sanitaria.

"Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità infatti, recita che secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2022 i fondi destinati alla contrattazione collettiva integrativa aziendale debbano essere incrementati con risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci aziendali. Tali risorse sono messe in campo per la valorizzazione professionale per una parte di esse e per riconoscimenti alla premialità e il disagio per un altra parte", dichiara il segretario Giuseppe Summa. "Considerato che la Regione Piemonte ha indicato con chiarezza a tutte le AASSRR di determinare gli incrementi previsti, dobbiamo prendere atto di come Città della Salute e della Scienza di Torino, sia l'unica Azienda a non averlo fatto".

Summa poi aggiunge: "Da un lato ha scelto di non investire sulla valorizzazione professionale se non con una minima quota ( solo 365000 euro anziché più di 1 milione previsto) elemento di grande rilevanza, non incrementando il fondo dedicato, dall'altra non ha incrementato il fondo dei più di 600 mila euro previsti, che andavano a riconoscere premialita e disagio, penalizzando in entrambi i casi i dipendenti di questa importante azienda".

"Azienda che oltre ad avere notevoli difficoltà e criticità legate alla carenza di personale, dove ancora oggi non è stato predisposto il piano delle ferie estive a prescindere dalla questione TAR, dove in barba al contratto nazionale che ne prevede 7 al mese, i dipendenti nelle sale operatorie sono costretti a fare anche 15 turni di reperibilità al mese e nei reparti si continuano a saltare riposi e a lavorare oltre l orario, diventa ancora meno attrattiva rispetto alle altre per i mancati riconoscimenti legati alla valorizzazione, alla premialità e al disagio - dice ancora il segretario del Nursind - E a testimonianza di tutto ciò, ci sono i dati degli ultimi concorsi".