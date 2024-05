Estorsione e rapina con minacce: i carabinieri arrestano due senza fissa dimora

Doppia operazione dei carabinieri della radiomobile, che hanno arrestato in due distinti episodi due senza fissa dimora.

Nel primo caso, il 21 maggio in piazza Solferino, a finire in manette è stato un cinquantenne, già noto alle forze di polizia, per estorsione a danno di un trentacinquenne torinese, minacciato con un coccio di bottiglia, per farsi consegnare 20 euro. L’uomo è stato accompagnato in carcere.