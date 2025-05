L’Auser di None riflette su medici in pensione e futuro della sanità

“Quando i medici vanno in pensione, spesso ci sono sostituzione temporanee e la gente si lamenta. Vogliamo anche capire come sarà la sanità del futuro e come funzioneranno le Case della comunità”. La presidente Francesca Maria Di Marco, conosciuta come ‘Mariella’, introduce così le ragioni dell’incontro che si terrà domani, giovedì 22 maggio, alle 21, nella Sala conferenze del Comune di None (via Brignone 3), organizzato dall’Auser locale, che si occupa dell’invecchiamento attivo degli anziani.

‘La sanità di prossimità: tra crisi e futuro’ vedrà come protagonista la sindaca di None Loredana Brussino, la direttrice del Distretto sanitario di Moncalieri e di Nichelino Rosetta Borghese, la componente della segretaria provinciale dello Spi Cgil Lucia Centillo e le consigliere regionali Monica Canalis (Pd) e Valentina Cera (Avs).