Le due ruote incontrano il cibo nei tour di Bikeup, la fiera della bicicletta elettrica

Bikeup taglia il traguardo delle 10 edizioni e festeggia a Torino . La fiera delle biciclette elettriche, per il secondo anno nella città della Mole, dal Valentino si sposta sul lungo Po Diaz, per tre giorni di eventi a partire da oggi 24 maggio.

"È l'anno della bici a Torino - ha commentato all'inaugurazione il sindaco Stefano Lo Russo - Dopo la partenza del Giro d'Italia il 1° luglio arriverà a Torino la terza tappa del Tour de France, è un anno in cui Bikeup non poteva mancare. La bici elettrica ha potenzialmente espanso il pubblico che usa la bici, può rappresentare per tutta la città metropolitana uno sviluppo non solo per tempo libero ma per l'utilizzo quotidiano".