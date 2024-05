Dopo gli ETF su Ethereum tocca a Solana. SOL potrebbe esplodere?

L’approvazione degli ETF su Ethereum rappresenta una situazione in parte favorevole per i sostenitori di Solana.

Da un lato, gli ETF su Ethereum potrebbero distogliere l'attenzione dal rally di Solana, facendo sì che ETH diventi il protagonista principale nello spazio delle altcoin. Dall'altro lato, gli esperti ritengono che l'approvazione da parte della SEC potrebbe aprire la strada agli ETF su Solana nel prossimo futuro.

Questa possibilità potrebbe far decollare il prezzo di SOL, con le meme coin di Solana, come Sealana, che ne beneficerebbero in modo significativo.

Ma sono reali le possibilità di ETF su Solana?

L'analista di criptovalute popolare Ted (@tedtalksmacro), seguito da oltre 125.000 persone su X, ha accennato alla possibilità che vengano presentate richieste di ETF su Solana nel prossimo futuro.

Tuttavia, è importante sottolineare che la presentazione di richieste non implica necessariamente l'approvazione, a meno che BlackRock non sia coinvolta. Tuttavia, l'idea di ETF su Solana potrebbe non essere così remota come sembra.

La CEO di Ark Invest, Cathie Wood, aveva precedentemente elogiato Solana su CNBC, sottolineando la sua scalabilità e l'efficienza dei costi rispetto a Ethereum. Ark Invest è un importante attore nel settore degli ETF su Bitcoin ed Ethereum.

Purtroppo, per i sostenitori più accaniti di SOL, Wood aveva anche espresso dubbi sull'idea di ETF per Solana, sostenendo che la SEC considera SOL una security.

Tuttavia, questo argomento potrebbe non essere più valido se la SEC dovesse approvare gli ETF su Ethereum. Consensys, la società madre di MetaMask, ha recentemente intentato una causa contro la SEC, affermando che la Commissione sta etichettando illegalmente ETH come security.

Il popolare investitore in criptovalute Anthony Pompliano ha sottolineato questo punto nel suo recente post su X, affermando che l'approvazione degli ETF su Ethereum sarebbe l'ultimo ostacolo da superare.

Previsioni di prezzo su Solana: SOL potrebbe toccare un nuovo massimo storico a maggio?

Il rally di Ethereum di questa settimana ha sicuramente preoccupato alcuni investitori ottimisti su Solana. ETH ha praticamente aggiunto l'intera valutazione di mercato di Solana nel giro di poche ore.

L'analista Benjamin Cowen ha anche sottolineato che la coppia di trading SOL/ETH potrebbe subire un’inversione ribassista nelle prossime settimane, specialmente se vengono approvati gli ETF su Ether.

Tuttavia, altri analisti non sono così preoccupati. Il popolare trader Jelle (@CryptoJelleNL) ritiene che SOL sia a un passo dal raggiungere un nuovo massimo storico. Prevede che Solana possa arrivare a $600 in questo ciclo rialzista.

Allo stesso modo, l'investitore popolare Mando (@rektmando) rivela che le speculazioni sugli ETF di Ethereum non hanno scalfito il suo interesse per SOL o per le meme coin di Solana.

Potrebbe Sealana essere la prossima meme coin con potenziale 100x?

Indipendentemente dal successo o meno degli ETF su Solana, ci si aspetta che le meme coin della blockchain restino molto richieste. Considerando le basse commissioni di trading su Solana, potrebbero addirittura continuare a brillare rispetto alle controparti su Ethereum.

Gli esperti hanno individuato un nuovo token, SEAL, con il potenziale per raggiungere un aumento di 100x.

Il simpatico meme, che rappresenta una satira leggera sui trader di criptovalute, sembra aver attirato l'attenzione degli appassionati di meme coin. Dopotutto, le balene non hanno problemi ad investire in progetti che fanno ridere.

Questa nuova meme coin sta seguendo le orme di Slothana, un altro gioiello di Solana che ha già registrato una crescita dell'800% dall'ICO. Non sorprende quindi che $SEAL abbia già raccolto oltre $2,2 milioni nella sua presale.

Dopotutto, gli investitori che hanno perso l'opportunità di partecipare a Sealana cercano di non commettere lo stesso errore.

Questa FOMO è ulteriormente alimentata dal fatto che l'ICO di Sealana non ha alcun limite fisso. La presale potrebbe terminare con un preavviso molto breve, lasciando molti investitori in difficoltà.

Gli acquirenti interessati possono semplicemente recarsi sul sito web di sealana.io e utilizzare il widget over the counter per acquistare la meme coin. In alternativa, possono inviare i token SOL al wallet del progetto e ricevere token $SEAL tramite un airdrop.

L'indirizzo del portafoglio è DJ15ZYXqUNMYJ3hL7z4ciSaSFAw5cbos3YjGpdvwmF6c.

