Bibiana, auto in fiamme in via Pinerolo: incolume il conducente

Nelle prime ore di questa mattina, venerdì 28 giugno, i vigili del fuoco di Pinerolo sono intervenuti a Bibiana, in via Pinerolo, per l'incendio di un'autovettura avvenuto a causa di un malfunzionamento durante la marcia.

Il conducente ha accostato a bordo strada, uscendo dall'abitacolo incolume.