Caos Lega in Piemonte, Salvini: "Cirio? Ha il nostro sostegno, vincerà con oltre 20 punti di distacco"

"Io penso che Cirio e il centrodestra vinceranno con più di venti punti di distacco in Piemonte". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, cerca di spegnere le polemiche divampate in questi giorni in Piemonte, in vista delle Regionali.



La miccia è stato un video in cui due candidati della Lega, Sara Zambaia e Stefano Allasia, spiegavano come effettuare voto disgiunto evitando di mettere la preferenza per il governatore ad Alberto Cirio, presidente uscente, preferendo Sarah Disabato, candidata del Movimento Cinque Stelle.



Polemiche, accuse, spiegazioni. Le voci sono rimbalzate in queste ore. E il leader del Carroccio ha cercato di scrivere la parola fine, a margine della presentazione del suo libro, 'Controvento', in corso a Napoli. "Non riguarda la Lega, Cirio è un grande governatore, ha il pieno sostegno della Lega e se qualcuno la pensa in maniera diversa lo fa a titolo personale. Io penso che Cirio e il centrodestra vinceranno con più di venti punti di distacco in Piemonte".



E ha concluso: "Il voto per il M5s a Napoli, a Torino, a Milano o a Palermo, è un voto che ci riporta al passato io invece guardo al futuro".



E proprio uno dei due protagonisti della vicenda ha voluto spiegare: “E’ stata una leggerezza che è stata fatta, da ritirare e per cui chiedere scusa al candidato presidente Cirio, ma senza alcuna volontà di dolo né per la coalizione di centrodestra né tantomeno per lui”, dice Stefano Allasia,