Giornata Mondiale dell’Igiene Mestruale, azienda torinese mette a disposizione assorbenti gratuiti per le sue dipendenti

Nel corso della sua vita una donna spende circa 100 euro all’anno per acquistare gli assorbenti mestruali: una spesa di cui non possono fare a meno 13 milioni di italiane e che sembra essere destinata ad aumentare se consideriamo l’innalzamento portato dall’ultima Tampon Tax in cui l’IVA è salita dal 5% al 10%. Secondo l’ultimo monitoraggio condotto da Wash United a livello globale l’Italia è uno dei 21 Paesi a prevedere una tassazione differenziata e tra le più alte per i prodotti per l’igiene mestruale – per esempio in Germania è al 7%, in Francia al 5,5% – mentre in 27 Paesi, tra cui UK e Irlanda, l’acquisto di assorbenti è esente da IVA.

La Giornata Mondiale dell’Igiene Mestruale, che si celebra ogni 28 maggio, offre dunque uno spunto di riflessione sulla rilevanza del tema e sul perché oggi un’azienda dovrebbe scegliere di supportare le proprie dipendenti mettendo a disposizione assorbenti gratuiti. L’attenzione al benessere dei propri lavoratori e alla Diversity & Inclusion è sempre più parte delle politiche aziendali quindi perché non considerare nel welfare anche una fornitura di assorbenti? Non si tratterebbe di dare un “benefit”, bensì di riconoscere e normalizzare un bisogno femminile che oggi non può più essere un tabù.

Seppur negli ultimi anni sempre più realtà abbiano scelto di adottare questa policy a beneficio anche dei risultati lavorativi e della serenità delle proprie dipendenti, la strada per promuovere una cultura aziendale davvero inclusiva e sensibile al tema igiene mestruale accessibile è ancora lunga. Proprio per questo, la Digital Solution Company Across è stata una tra le prime aziende in Italia ad aver fornito assorbenti gratuiti alle proprie dipendenti nelle sue due sedi di Torino. Insieme a Riccardo Salvati, co-founder di Queesy, il primo servizio in Italia per le aziende che vogliono fornire un supporto mestruale per le proprie dipendenti, tre voci di Across conducono un’interessante puntata che parte da una provocazione: perché ci aspettiamo di trovare la carta igienica nei bagni (e non ci sogneremmo mai di portarcela da casa), mentre gli assorbenti no?